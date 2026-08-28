استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

قال مسئولون في مستشفيات محلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن غارات إسرائيلية على القطاع أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص.

وأضاف مسئولون في مستشفى ناصر أن شقيقين وأحد أقاربهما لقوا حتفهم في غارة استهدفت منزل الأسرة خارج خان يونس. وأعلن الجيش الإسرائيلي بأنه ليس على علم بشن غارة في خان يونس.

وذكر مسئولون صحيون في مستشفى الشفاء أن غارتين إسرائيليتين منفصلتين أسفرتا عن استشهاد شخص في كل منهما بمدينة غزة، اليوم الجمعة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن غارتين على منطقتين منفصلتين في المدينة، بدون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتعد الوفيات الخمس أحدث حصيلة للشهداء في غزة منذ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر، في محاولة لإنهاء حرب استمرت أكثر من عامين بين إسرائيل وحماس.

ورغم تراجع حدة القتال الأعنف، نفذت القوات الإسرائيلية غارات جوية متكررة أسفرت عن استشهاد 1303 فلسطينيين على الأقل، وفقا لمسئولين صحيين في غزة.