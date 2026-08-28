احتج عشرات الفلسطينيين، الجمعة، في مدينة غزة، على تدمير إسرائيل محطة لتحلية المياه كانت توفر مياه الشرب لأهالي حي الشيخ رضوان والنازحين إليه، وطالبوا بإعادة ترميمها وتشغيلها.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية أطفال ونساء وكبار سن، حمل بعضهم جالونات مياه فارغة، فيما رفع آخرون لافتات كتب عليها: "قطرة ماء تساوي الحياة"، و"أعيدوا تدفق المياه".

وتأتي الوقفة وسط أزمة مياه حادة في غزة، إذ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الجمعة، إن 70 بالمئة من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تضررت، فيما لا يستطيع 63 بالمئة من الفلسطينيين الحصول حتى على 6 لترات من مياه الشرب للفرد يوميا.

وجاء الاحتجاج بعد 4 أيام من قصف طائرات إسرائيلية محطة التحلية الحديثة في حي الشيخ رضوان، ما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بخيام نازحين محيطة بها، وفق مراسل الأناضول.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات وعمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وقال النازح عبد الحميد متولي إن المحطة "كانت تمنح الروح والأمل"، بعدما استغرق إنشاؤها وتشغيلها نحو شهرين لتوفير المياه لأهالي المنطقة.

وأضاف للأناضول أن المنطقة تعاني نقصا كبيرا في المياه رغم اكتظاظها بالأهالي والنازحين، وأن تشغيل المحطة منحهم بعض الأمل في البقاء والصمود.

وقال متولي إن إسرائيل قصفت المحطة بدعوى وجود مخزن أسلحة أسفلها، موضحا أن المكان كان، وفق قوله، "مخزنا للمفروشات تابعا لإحدى الشركات".

وطالب بإعادة إعمار المحطة، قائلا: "هذه محطة لتحلية المياه وليست مخزنا للصواريخ أو الأسلحة. اتركونا نعيش، فنحن نريد الماء فقط".

من جانبه، قال عماد أبو نعمة، أحد منظمي الوقفة، إن الأهالي خرجوا للمطالبة بـ"أبسط حق للإنسان، وهو الحصول على المياه".

وأضاف أن المحطة كانت تزود مئات العائلات بالمياه قبل تدميرها، محذرا من تفاقم معاناة الأطفال بسبب شح مياه الشرب.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أفاد في 14 أغسطس الجاري بأن 90 بالمئة من أهالي القطاع يعانون مستويات متوسطة إلى مرتفعة من انعدام الأمن المائي، وترتفع النسبة في مدينة غزة إلى 92 بالمئة.

ووفق بيانات أممية حتى نهاية يوليو الماضي، يعتمد نحو 75 بالمئة من الفلسطينيين في القطاع على نقل مياه الشرب بالصهاريج مصدرا رئيسيا للحصول عليها.