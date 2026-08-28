الأمين العام لحزب الله: لا يجرؤ العدو على إقامة مستوطنة في جنوب لبنان

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، إن السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرّف لبنان بدخولها مفاوضات مباشرة مع العدو.

ونقلت قناة "المنار" اللبنانية اليوم عن نعيم قاسم قوله، إن "مفاوضات السلطة اللبنانية لم توقف الحرب بل منحتها شرعية وهي استسلام بمذلّة للعدو من دون أيّ مقابل".

وأضاف: "تدفّعون البلد ثمنًا في المفاوضات للبقاء على عروشكم وإرضاء أمريكا المتواطئة مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "ما هو قائم اليوم ليس حربًا متبادلة بل عدوان إسرائيلي موصوف يتصاعد وينخفض ولولا إيران ومذكرة التفاهم لما انخفض".

وتابع قاسم قائلا: "لا نريد الحرب والدليل موافقتنا على اتفاق 27 نوفمبر 2024 والتزامنا به"، مؤكدا أن "الإسرائيلي لا يتجرأ على رسم حدود خارج الأراضي التي احتلها لأنه يخشى المقاومة وشعبها والأحرار".

ومضى قائلا، "اليوم لا يجرؤ العدو على إقامة مستوطنة في جنوب لبنان لأنه غير مستقر بوجود المقاومة"، متابعا :"كسرنا مشروع إسرائيل الكبرى ومنعناها من الوصول الى بيروت وتجريد لبنان من قوته".

وقال قاسم: "نحن في حالة مواجهة وسنبقى صامدين ونقبل بتطبيق اتفاق 27 نوفمبر 2024 تحت سقف القرار 1701 ولا شيء آخر".