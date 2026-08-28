أحمد وفيق: طُلب مني كثيرا الترشح لمجلس النواب ورفضت لأبقى قريبا من الجميع

أعلن الفنان أحمد وفيق رفضه خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرته في طلخا ونبروه رغم تكرار مطالبات ترشحه من جانب المحيطين به.

وقال خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة "إكسترا نيوز": "طُلب مني الترشح لمجلس النواب مرات عديدة، وشعبيتي في طلخا ونبروه ترجع بدرجة كبيرة إلى مكانة والدي، إذ كان رئيسًا لهذا المركز لما يزيد على 20 عامًا".

وأكد حرصه على الحفاظ على علاقته بجمهوره دون تحويل محبيه إلى خصوم، حتى يظل قريبا من الجميع ولا يخسر أحدًا منهم.

وأضاف: "لدي جمهور، ولو خضت الانتخابات سيتحول جزء منه إلى منافس، وأنا لا أريد الدخول في هذا النوع من المنافسة، ولا أرغب في خسارة أي شخص، بل أريد أن أظل ملكًا للجميع، وعلاقاتي مستمرة حتى الآن، ولا توجد قرية في طلخا ونبروه إلا ولدي بها معارف"، وأوضح أن الفنان محمد رياض قال له إنه لم ير ممثلًا مرتبطًا بمنطقته بهذا الشكل".

وتحدث عن بدايات تكوينه الثقافي، حين حول مع أصدقائه وجيرانه غرفة صغيرة إلى مكتبة عامة لاستعارة الكتب وقراءة أعمال كبار الأدباء والمفكرين.

وأشار إلى أن والده كان محبًا للقراءة ومثقفًا ويمتلك مكتبة متميزة داخل المنزل، وكانت جلساته تضم عددًا من المهتمين بالأدب، ما أتاح له الاستماع في صغره إلى أسماء بارزة مثل يوسف إدريس والدكتور زكي نجيب محمود.

ولفت إلى أن مجموعة الأصدقاء الذين شاركوه تجربة المكتبة خرج منها شخصيات عامة، من بينهم الروائية ضحى عاصي عضو مجلس النواب عن دائرته، واثنين من أصدقاء طفولته أصبحا نائبين في البرلمان.