ميلان يتجاوز فينيسيا بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق ميلان فوزًا مستحقًا على حساب فينيسيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة الظهور الأول لميلان على ملعبه هذا الموسم، كما أقام النادي دقيقة صمت تكريمًا لقائده التاريخي فرانكو باريزي، الذي توفي في 31 يوليو الماضي عن عمر 66 عامًا.

وفرض ميلان أفضليته خلال أغلب فترات اللقاء، لكنه أهدر العديد من الفرص، أبرزها تسديدة يونس موسى التي ارتدت من العارضة، إلى جانب محاولات عدة من جونزالو راموس لم ينجح خلالها في هز الشباك.

وفي الدقيقة 69، تمكن راموس أخيرًا من افتتاح التسجيل، بعدما قاد أليكسيس ساليميكيرس هجمة مرتدة ومرر كرة ذكية إلى المهاجم البرتغالي، الذي سدد بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك، مسجلًا أول أهدافه بقميص ميلان وأول أهدافه في ظهوره الأول على ملعب سان سيرو.

وحاول فينيسيا العودة إلى المباراة، لكن ميلان حسم المواجهة بهدف ثانٍ في الدقيقة 89، بعدما تصدى الحارس فيليب ستانكوفيتش لمحاولة أردون جاشاري، قبل أن ترتد الكرة من المدافع رضوان هلال وتسكن مرماه بالخطأ.

وبهذا الانتصار، واصل ميلان بدايته الإيجابية للموسم، بعدما كان قد تغلب على تورينو 2-1 في الجولة الافتتاحية.