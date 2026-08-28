فلسطين: سماع دوي انفجارات وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

سُمع مساء اليوم الجمعة دوي انفجارات ضخمة وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن دوي انفجارات سُمع في أوقات متفاوتة داخل المخيم، دون أن تتضح طبيعتها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ويتواصل عدوان الاحتلال على المخيم لليوم الـ 566 على التوالي، ما أسفر عن تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات، إلى جانب الاستيلاء على منازل المواطنين بعد تهجيرهم قسرا، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

كما تواصل قوات الاحتلال فرض إجراءات مشددة على المخيم، من بينها حصار محكم ومنع سكانه من دخوله، وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها أهالي المخيم النازحون.