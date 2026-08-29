مانشستر سيتي يضرب كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بشكل قوي، ونجح إيرلينج هالاند في افتتاح التسجيل بالدقيقة 17، بعدما استغل تمريرة حاسمة من زميله سيمنيو، ليمنح الفريق السماوي التقدم مبكرًا.

وفي الدقيقة 54، عزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق ريان شرقي، الذي استغل تمريرة من فيل فودين وسدد الكرة داخل الشباك.

وحاول كريستال بالاس العودة إلى المباراة، وتمكن من تقليص الفارق بعد دقيقتين فقط، بعدما اصطدمت ركلة حرة مباشرة بيد حارس مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما قبل أن تسكن الكرة المرمى.

لكن رد مانشستر سيتي جاء سريعًا، حيث عاد ريان شرقي للتسجيل في الدقيقة 59، محرزًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، بعد تمريرة من جفارديول.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق، أكمل هالاند تألقه وأضاف الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 85، مستفيدًا من تمريرة رائعة لفيل فودين، ليحسم الفريق الضيف الانتصار برباعية.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ظل كريستال بالاس دون نقاط في المركز العشرين والأخير.