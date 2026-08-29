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جالطة سراي يفتح مفاوضات لضم ريتشارليسون

الشروق
نشر في: السبت 29 أغسطس 2026 - 12:49 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2026 - 12:49 ص

 فتح نادي جالطة سراي التركي مفاوضات مع البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لبحث إمكانية التعاقد معه خلال الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

 وتدرس إدارة الناديين إمكانية إبرام الصفقة مقابل نحو 30 مليون يورو، في الوقت الذي يطلب فيه ريتشارليسون الحصول على راتب سنوي يتجاوز 15 مليون يورو.

 ويرتبط المهاجم البرازيلي بعقد مع توتنهام يمتد حتى صيف 2027، ما يضع النادي الإنجليزي أمام قرار بشأن مستقبله، خاصة في ظل تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده.

 ويأمل جالطة سراي في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب وناديه سريعًا، من أجل حسم الصفقة وتدعيم خط هجومه قبل إغلاق سوق الانتقالات.


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