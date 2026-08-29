تنظم وزارة الأوقاف، الأحد 30 أغسطس 2026، تلاوات للقرآن الكريم في مساجد الجمهورية على مدار اليوم، ضمن مشاركتها في النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني»، الذي ينظمه الأزهر الشريف تحت شعار «اقرأ وارتقِ».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المشاركة تأتي استجابة لدعوة الأزهر وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمشاركة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمقارئ القرآنية وأئمة المساجد وروادها من أهل القرآن.

وتبدأ الفعاليات صباحًا من مكاتب التحفيظ، من خلال حلقات تحمل اسم «جيل يسرد القرآن»، ثم تتواصل بعد الظهر في المقارئ القرآنية النموذجية، بتلاوة أجزاء القرآن الكريم وصولًا إلى ختمه.

ويشارك الأئمة عقب صلاة العصر بتلاوة ربع من القرآن الكريم، يليها عرض موجز لمعاني عدد من الآيات وما تتضمنه من قيم وهدايات، فيما تختتم الفعاليات بعد صلاة المغرب بمجالس للسرد القرآني، بمشاركة الأئمة ورواد المساجد والحفاظ.

وتركز الفعاليات على تقريب معاني الآيات المتعلقة برفيع الأخلاق، وواجب السعي في الحياة والعمران في الأرض، وحب الوطن، والتحلي بالوعي الرشيد، على أن تختتم كل فعالية بالدعاء لمصر وأهلها.

وذكرت الوزارة أن مشاركتها تستند إلى جهودها في خدمة القرآن الكريم ورعاية أهله واكتشاف المواهب القرآنية وتنميتها، من خلال برامج ومشروعات تشمل «دولة التلاوة»، ومكاتب التحفيظ، والمقارئ، والكتاتيب، ومجالس الإقراء والتلاوة.

ويُعقد «اليوم العالمي للسرد القرآني» هذا العام للعام الثالث على التوالي، بعد انطلاقه قبل عامين، بمشاركة مؤسسات وأهل القرآن في فعاليات ومجالس مخصصة لتلاوته وسرده.







