وزارة العدل الأمريكية تصحح بيانًا عن هجمات إلكترونية منسوبة إلى الصين

ناسا والفيدرالي ومجلس الشيوخ كانت أهدافا للمجموعة.. والاختراقات الناجحة طالت جهات أخرى

عدلت وزارة العدل الأمريكية بيانها بشأن حملة هجمات إلكترونية منسوبة إلى مجموعة صينية، ووصفت مجلس الشيوخ ووكالة الفضاء «ناسا» ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنها أهداف لمحاولات اختراق، بعدما صنفتها النسخة الأولى من البيان ضمن الجهات التي تعرضت لاختراقات ناجحة.

وقالت الوزارة، الجمعة، إن بيانها الصادر في 26 أغسطس وصف جميع المؤسسات بأنها ضحايا، بينما أظهرت إفادة مكتب التحقيقات الفيدرالي المقدمة إلى القضاء أن المجموعة استهدفت جميع الجهات المذكورة ونجحت في اختراق بعضها فقط، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت الوزارة ملاحظة إلى النسخة المعدلة من البيان، قالت فيها إن التغييرات تستهدف ضمان توافقه بدقة مع الاتهامات الواردة في الإفادة التي استندت إليها السلطات لاستصدار أوامر بمصادرة نطاقات إلكترونية.

وأفادت وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن المجموعة، التي يشار إليها باسم «كيو تي إف واي»، استهدفت منذ عام 2018 شبكات تابعة لناسا والاحتياطي الفيدرالي ووزارات العدل والطاقة والصحة والخدمات الإنسانية والمعاهد الوطنية للصحة ومجلس الشيوخ الأمريكي.

وكشفت الإفادة أن محاولة اختراق شبكة ناسا في أغسطس 2019 فشلت بعد تثبيت الوكالة تحديثات أمنية للبرمجيات المستهدفة، كما فشلت محاولات الوصول إلى شبكات مجلس الشيوخ ومستشفى أمريكي خلال مارس 2026.

وفي المقابل، قالت الإفادة إن المجموعة نفذت اختراقات ناجحة في سبتمبر 2024 استهدفت ثلاثة مختبرات تابعة لوزارة الطاقة، والمعاهد الوطنية للصحة، وإحدى الهيئات التابعة لوزارة الصحة، وشركة أمريكية مصنعة لأجهزة أمنية.

وأشار تحذير إلكتروني مشترك أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية الأمريكية إلى سرقة بيانات من شركات دفاع ومؤسسات مالية وجامعات لم تُكشف أسماؤها خلال مايو 2024.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت مصادرة نطاقات إلكترونية تستخدمها منصتا «كيو سكان» و«كيو تي راوتر»، وقالت إن شركة «نانجينج شينجيووي لتكنولوجيا الشبكات» الصينية أدارت المنصتين، وإن من بين عملائها وزارة أمن الدولة الصينية وجيش التحرير الشعبي، وهي اتهامات أمريكية لم يصدر بشأنها حكم قضائي.

وقالت السفارة الصينية في واشنطن، ردا على الإعلان الأول، إن بكين تعارض الهجمات الإلكترونية، واتهمت الولايات المتحدة باستخدام قضايا الأمن السيبراني للإساءة إلى الصين وفرض قيود تمييزية على الشركات الصينية.