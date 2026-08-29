نجم الزمالك السابق يطالب لجنة الحكام بتوضيح القرارات المثيرة للجدل

طالب محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، لجنة الحكام بتقديم توضيحات سريعة بشأن عدد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباريات الدوري المصري مع بداية الموسم.

وقال أبو العلا خلال ظهوره ببرنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، إن الجولة الثانية من المسابقة شهدت حالات تحكيمية وصفها بأنها «غير مبررة» وتحتاج إلى مزيد من التفسير، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام حول بعض القرارات المتعلقة بإشهار البطاقات، وحالات الطرد، إلى جانب مواقف أخرى أثارت الجدل.

وأضاف أن رسالته إلى لجنة الحكام تتمثل في ضرورة التعامل مع هذه الحالات بقدر أكبر من الوضوح والشفافية، مؤكدًا أن الفارق كبير بين شعوشر الأندية بأن المسابقة تسير بعدالة وتكافؤ للفرص، وبين ظهور علامات استفهام منذ بداية الموسم.

وتابع أبو العلا: «إحنا لسه بدري، ولسه بنقول يا هادي، ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم على بداية الموسم، لكن المؤشرات غريبة جدًا ومحتاجة تبرير وتوضيح».

كما انتقد طريقة التعامل مع بعض الحالات من جانب تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، موضحًا أن وجود المراجعات والإعادات والوقت الكافي يجب أن يساعد في الوصول إلى القرارات الصحيحة.

وأشار إلى أن بعض الإعادات التلفزيونية تظهر بشكل يثير الاستغراب، حيث يتم التركيز على مواقف معينة وتكرارها أكثر من مرة، بينما لا تحصل حالات أخرى على القدر نفسه من الاهتمام، وهو ما قد يدفع المتابعين إلى التساؤل حول أسباب اختلاف طريقة التعامل مع الحالات.

وشدد أبو العلا على أن الأندية وجماهير الكرة المصرية تحتاج إلى الشعور بوجود عدالة وشفافية وتكافؤ في الفرص، مؤكدًا أن هذه المطالب تتكرر في بداية كل موسم، وأن توضيح الحالات المثيرة للجدل من شأنه أن يساهم في تقليل علامات الاستفهام حول الأداء التحكيمي.