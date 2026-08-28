الحسين عموتة: لاعبو الأهلي تعاملوا بذكاء مع مباراة زد

أشاد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بتعامل لاعبي الأحمر مع مباراة زد، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه، زد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال الحسين عموتة في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللاعبون أذكياء، وتعاملوا بذكاء أمام زد في استغلال الفرص".

وأضاف المدرب المغربي: "الأخطاء كانت أقل من المباراة الماضية أمام الشرقية إنبي، ولكن أؤكد في الوقت نفسه أن الأخطاء طبيعية في بداية الموسم".

وعن اتسام شخصيته بالعصبية، قال: "هذا طبع، ويختلف من مدرب لآخر، لكنني أحرص دائمًا على توجيه اللاعبين باستمرار".

وأتم الحسين عموتة تصريحاته قائلًا: "نسبة استيعاب لاعبي الأهلي لأفكاري وصلت إلى 60 إلى 65% فقط حتى الآن".

وكان النادي الأهلي قد افتتح مشواره في بطولة الدوري الممتاز، بالفوز على الشرقية إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة، الأسبوع الماضي.