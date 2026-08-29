مارك مراد مؤسس تطبيق ScribeMe يروي رحلة فقدان بصره: بدأت العام مبصرا وأنهيته كفيفا

روى الطالب مارك مراد، مؤسس تطبيق «ScribeMe» للمكفوفين وضعاف البصر، رحلة فقدانه التدريجي لبصره، قائلًا إنه بدأ أحد الأعوام الدراسية مبصرًا وأنهاه فاقدًا للبصر تمامًا.

وقال مارك، خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON»، إنه وُلد مبصرًا بشكل طبيعي، قبل أن يلاحظ في الصف السادس عدم قدرته على رؤية السبورة أو الأوراق المدرسية، معتقدًا في البداية أن الأمر لا يتجاوز ضعفًا عاديًا في النظر يستلزم ارتداء نظارة طبية.

وأشار إلى خضوعه لفحوصات عديدة داخل مصر، وسفره إلى الخارج بحثًا عن تشخيص لحالته، دون التوصل في البداية إلى سبب واضح، فيما لم تتحسن قدرته على الرؤية باستخدام النظارة، حتى تبين بعد فترة طويلة إصابته بضعف تدريجي في العصب البصري دون معرفة أسبابه.

وأوضح أنه كان يدرك احتمال فقدانه بصره مستقبلًا، دون معرفة توقيت ذلك، مشيرًا إلى أن الصف العاشر كان «الأسوأ في حياته»، إذ بدأ العام مبصرًا وأنهاه فاقدًا للبصر تمامًا.

ولفت إلى أنه اعتمد في بداية تدهور حالته على تكبير شاشة جهاز «آيباد» لمواصلة الدراسة وممارسة حياته ولعب الألعاب الإلكترونية، قبل أن يفقد القدرة على ذلك تمامًا.

وأضاف أن اهتماماته تغيرت خلال تلك السنة؛ فبدلًا من التفكير في المذاكرة وتحصيل الدرجات والخروج مع الأصدقاء، أصبح يفكر في كيفية التنقل بمفرده، والوصول إلى الفصل، واستقلال حافلة المدرسة يوميًا، حتى انقضى العام.

من جانبه، قال المهندس مراد صدقي، والد مارك، إن فقدان البصر عملية معقدة يتكيف خلالها المخ تدريجيًا مع ما يتبقى من القدرة على الرؤية.

وأضاف أن مارك كان يحرص على إخفاء تدهور بصره وتقليل حركته داخل المنزل حتى لا يحزن والدته، خوفًا أيضًا على مشاعر شقيقته التي كشفت الفحوصات أنها ستعاني من المشكلة نفسها، وقد تفقد بصرها مستقبلًا دون معرفة توقيت ذلك.