سان جيرمان يخطف تعادلا مثيرا مع ليل في الدوري الفرنسي

باريس 29 أغسطس/آب (د ب أ) – أفلت فريق باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، من الخسارة أمام مضيفه ليل، بعدما خطف تعادلًا مثيرًا بنتيجة 2 / 2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وبدأ ليل المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الآيسلندي هاكون هارالدسون، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية التي حافظوا عليها حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل ليل صموده أمام محاولات باريس سان جيرمان لإدراك التعادل، قبل أن ينجح ديلان باكوا في تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وبدا أن ليل في طريقه لتحقيق انتصار ثمين، لكن باريس سان جيرمان انتفض في اللحظات الأخيرة، وقلص البرتغالي فيتينيا الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ولم يكتفِ حامل اللقب بذلك، حيث نجح قائده البرازيلي ماركينيوس في إدراك التعادل بعد أربع دقائق، لينقذ فريقه من خسارة كانت تبدو قريبة.

وواصل باريس سان جيرمان بذلك نزيف النقاط في بداية مشواره للدفاع عن لقب الدوري الفرنسي، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع رين بالنتيجة نفسها 2 / 2.

وكان الفريق الباريسي قد خسر أيضًا كأس السوبر الفرنسي قبل انطلاق الموسم، أمام لانس بهدف دون رد، ليواصل بدايته المتعثرة تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

ورفع ليل رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتًا، بينما وصل رصيد باريس سان جيرمان إلى نقطتين في المركز السادس.