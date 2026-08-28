يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتظهر شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد باحتمال ضعيف جدًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و4.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الجديدة 37 23

6 اكتوبر 37 23

بنها 36 23

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

بلطيم 33 24

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 24

دمياط 33 25

بورسعيد 34 27

الاسماعيلية 39 24

السويس 38 25

العريش 38 25

رفح 36 24

رأس سدر 39 25

نخل 37 22

كاترين 30 19

الطور 37 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 39 29

الاسكندرية 31 24

العلمين 30 23

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 28

حلايب 36 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 37 27

أبرق 39 28

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 36 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 42 28

أسوان 43 28

الوادى الجديد 41 22

أبوسمبل 43 28