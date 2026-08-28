طقس اليوم: شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى



القاهرة 37 39 26

العاصمة الجديدة 38 40 25

6 أكتوبر 38 40 25

بنها 37 39 25

دمنهور 35 37 24

وادى النطرون 36 38 25

كفر الشيخ 35 37 24

بلطيم 34 36 24

المنصورة 36 38 25

الزقازيق 37 39 25

شبين الكوم 36 38 25

طنطا 36 38 25

دمياط 33 37 24

بورسعيد 34 38 26

الاسماعيلية 38 40 24

السويس 37 39 25

العريش 34 38 23

رفح 34 38 23

رأس سدر 38 40 24

نخل 39 41 22

كاترين 33 35 19

الطور 34 36 27

طابا 36 38 25

شرم الشيخ 41 43 30

الغردقة 40 42 29

الإسكندرية 33 37 25

العلمين 32 36 24

مطروح 32 36 24

السلوم 33 37 23

سيوة 39 41 24

رأس غارب 38 40 29

سفاجا 39 41 28

مرسى علم 38 40 28

شلاتين 40 42 30

حلايب 36 38 28

أبو رماد 39 41 28

مرسى حميرة 39 41 28

أبرق 40 42 29

جبل علبة 37 39 27

رأس حدربة 36 38 28

الفيوم 38 40 24

بني سويف 38 40 24

المنيا 39 41 25

أسيوط 38 40 24

سوهاج 42 44 25

قنا 43 44 26

الأقصر 43 44 28

أسوان 43 44 28

الوادي الجديد 43 44 23

أبو سمبل 43 44 29