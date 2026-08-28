نجم الزمالك السابق: قطاع الناشئين كنز ومستقبل النادي

أكد محمود الخواجة نجم الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قدم مستوى جيد في الشوط الثاني من مباراة البنك الأهلي مشيرا إلى أن الفوز بثلاثية سيكون دافع كبير في المباريات المقبلة من الدوري الممتاز.

وقال الخواجة في تصريحات لقناة الزمالك مع محمد أبو العلا ببرنامج "زملكاوي" إن الفوز سيكون دافع كبير في المباريات المقبلة والفريق سيظهر بشكل قوي مع توالي المباريات والمنافسة على الدوري تحتاج التركيز في جميع المباريات.

وأشاد محمود الخواجة بلاعب الزمالك الشاب، حمد إبراهيم مؤكدا أنه موهبة رائعة وأن قطاع الناشئين في الزمالك يمتلك كنز كبير وهم مستقبل النادي.

وواصل: الزمالك يمتلك عناصر أفضل من خوان بيزيرا وحتى لو رحل لن يتأثر الفريق، لأن النادي لا يقف على أي لاعب والزمالك هو من يصنع النجوم.

واختتم "الخواجة" تصريحاته بالتأكيد على أن جمهور الزمالك هو الداعم الأكبر للفريق وعامل مؤثر في إنجازات وبطولات النادي على مر العصور.