وزير الأوقاف: إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية الحل الأوحد للقضية

أسامة الأزهر يبحث مع وفد «كنائس من أجل السلام» تنسيق الجهود لوقف الحروب ودعم حقوق الفلسطينيين

اللقاء تناول التعاون مع القيادات الدينية العالمية لتعزيز السلام ومكافحة التطرف

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تمسك مصر بالحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الحل الأوحد للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من منظمة «كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط»، برئاسة الدكتورة ماي إيليز كانُن، المديرة التنفيذية للمنظمة، وكريستوفر هَث، مدير شراكات الشرق الأوسط لديها، في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الوزير دعمه لكل صوت يدعو إلى السلام استنادًا إلى القيم الإنسانية المشتركة، مؤكدًا أن موقف مصر يتجلى في رفض الحروب وسياسات التوسع، والدعوة إلى التزام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، ومساندة الحقوق الفلسطينية وإغاثة الشعب الفلسطيني.

وبحث الجانبان الجهود الرامية إلى وقف الصراعات والحروب وتخفيف معاناة الفلسطينيين جراء العدوان، إلى جانب التنسيق الدولي الذي تنفذه المنظمة، وأهمية دعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الملف.

وتناول اللقاء توسيع آفاق التعاون مع القيادات الدينية العالمية الداعمة للسلام، بهدف بناء موقف متقارب تجاه القضايا الملحة، وفي مقدمتها السلام والتعايش السلمي ومكافحة التطرف.

من جانبها، أعربت الدكتورة ماي إيليز كانُن عن تقديرها لحفاوة الاستقبال والانفتاح على التعاون، مؤكدة أن الزيارة والجهود المرتبطة بها تستهدف خدمة الإنسانية.

حضر اللقاء من جانب وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير للمتابعة، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وعقب اللقاء، تفقد الوفد مسجد مصر ودار القرآن الكريم، واطلع على العاصمة الجديدة من شرفة المسجد ومئذنته، معربًا عن إعجابه بالتصميم الهندسي للمسجد والتوسع العمراني في العاصمة.