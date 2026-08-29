الرئيس الإيراني: اتفقنا مع عُمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز

الرئيس الإيراني يربط فتح المضيق بتنفيذ واشنطن التزاماتها.. وبحرية الحرس الثوري تقول إنها تفرض «سيطرة كاملة»

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، إن طهران اتفقت مع سلطنة عُمان على مسار لعبور السفن في مضيق هرمز، وربط إعادة فتح الممر الملاحي بتنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة إسلام آباد الموقعة في يونيو الماضي.

وأضاف بزشكيان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» وأوردتها وكالة الأناضول، أن تفاصيل مسار العبور نُقلت إلى المرشد الإيراني، وأن السلطات الإيرانية تتابع ترتيبات تنفيذه مع الجانب العُماني.

وقال الرئيس الإيراني إن فتح المضيق يرتبط برفع العقوبات والحصار، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وبدء الاستثمارات المتفق عليها، وإنهاء الحرب في لبنان، معتبرا أن واشنطن مطالبة بالعودة إلى الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم.

وجاء إعلان الاتفاق على لسان الرئيس الإيراني، فيما لم تنقل رويترز أو الأناضول تأكيدا عُمانيا مستقلا على اكتمال الترتيبات حتى نشر الخبر، وكانت رويترز قد نقلت الأربعاء عن مصدر إيراني بارز قوله إن طهران ومسقط ما زالتا تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن الممر المائي.

وفي تطور متزامن، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، ورفضت التصريحات الأمريكية عن فتحه أمام الملاحة، معتبرة أنها تستهدف التأثير في أسعار النفط والتغطية على ما وصفته بإخفاقات أمريكية.

وأضافت بحرية الحرس الثوري، في بيان نقلته رويترز، أن القيود المفروضة على المرور ستستمر إلى حين انتهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران وتنفيذ الالتزامات ذات الصلة.

وتتعارض الرواية الإيرانية مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع «أكسيوس»، التي قال فيها إن المضيق أصبح مفتوحا، ومع إعلان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر خلو الممرات البحرية المعترف بها دوليا من الألغام الإيرانية وفتحها أمام حركة السفن.

وقال مسئولون أمريكيون لـ«أكسيوس» إن القوات الأمريكية تسيطر فعليا على معظم المضيق، بينما أشار الموقع إلى بقاء عدد السفن وكميات النفط العابرة أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، مع استمرار تقارير عن تعرض سفن لمقذوفات.

وأظهرت بيانات أولية لشركة تتبع السفن «كبلر»، نقلتها رويترز، عبور 7 سفن بضائع المضيق يوم الخميس، مقابل 17 سفينة في اليوم السابق ومتوسط بلغ 15 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، مع احتمال تعديل الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التتبع خلال الرحلات.