تعلم البرمجة من الصفر عبر «يوتيوب» و«جوجل» من خلال الاستماع إلى الشروحات وتطبيقها عمليًا



فكرة التطبيق بدأت بسبب عجز أدوات قراءة الشاشة عن وصف رسوم الفيزياء والكيمياء



قال الطالب مارك مراد، مؤسس تطبيق «ScribeMe» للمكفوفين وضعاف البصر، إنه تعلم البرمجة من الصفر بعد فقدان بصره في المرحلة الثانوية، بهدف تطوير أداة تساعده على فهم الصور والرسوم والمخططات في مواده الدراسية.

وأشار خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر «ON» مساء الجمعة، إلى أن فقدان البصر أثر في علاقاته الاجتماعية وأنشطته اليومية، قائلًا: «مكنتش بعرف أخرج مع أصحابي، خسرت أصحابي كلهم تقريبًا، ومبقتش بعرف ألعب بلايستيشن، وبقيت قاعد في البيت».

وأضاف أن فكرة التطبيق بدأت لحل مشكلة شخصية واجهته في رؤية الصور والرسوم وفهمها، موضحًا أنه قرر في الصف الثالث الثانوي الاعتماد على نفسه في الاستذكار، لتخفيف العبء عن والده الذي كان يذاكر معه بعد عودته من العمل في وقت متأخر.

ولفت إلى أن المعلمين كانوا يرسلون ملفات بصيغة «PDF» تتضمن رسومًا ومخططات في مادتي الفيزياء والكيمياء، بينما كانت أدوات قراءة الشاشة المتاحة تحول النصوص المكتوبة إلى صوت، وتكتفي بنطق كلمة «صورة» عند الوصول إلى الرسوم دون وصف محتواها.

وذكر أنه بدأ تعلم البرمجة بالتزامن مع تطوير مشروع التطبيق، رغم عدم امتلاكه خبرة سابقة في هذا المجال، واستعان بالشروحات الصوتية عبر «يوتيوب»، ثم استخدم محرك البحث «جوجل» للوصول إلى المعلومات وتطبيقها عمليًا.

وأوضح أنه كان يقضي ساعات طويلة في التعلم والعمل على التطبيق حتى الثالثة أو الرابعة فجرًا، قبل التوجه إلى المدرسة صباحًا، في وقت كانت فيه إمكانيات تقنيات الذكاء الاصطناعي محدودة، وفق قوله.

ويعد «ScribeMe» مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، صُمم لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التعرف إلى العالم المحيط بهم وتعزيز استقلاليتهم، ويستخدمه حاليًا آلاف الأشخاص في 140 دولة، عبر هواتف «آيفون» و«أندرويد» ونظارات «ميتا» الذكية.