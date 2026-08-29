مؤسس «ScribeMe»: أصبحنا خامس تطبيق عالميًا يعمل على نظارات «ميتا» الذكية

الشركة تواصلت مع مارك مراد بعد رصد استخدام تطبيقه لخوادمها وعرضت عليه توقيع شراكة



التطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويستخدمه آلاف المكفوفين وضعاف البصر في 140 دولة

قال الطالب مارك مراد، مؤسس تطبيق «ScribeMe» للمكفوفين وضعاف البصر، إن شركة «ميتا» تواصلت معه وعرضت عليه توقيع شراكة وإطلاق تطبيقه رسميًا، ليصبح خامس تطبيق على مستوى العالم يعمل على نظاراتها الذكية.

وأشار خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر «ON»، إلى أن الشركة تواصلت معه بعدما رصدت ضغطًا على خوادمها ناتجًا عن استخدام التطبيق.

وأوضح أنه يحرص على متابعة أحدث التطورات التكنولوجية، وأدرك مبكرًا أن «ميتا» ستتيح للمطورين الخارجيين بناء تطبيقاتهم على نظاراتها الذكية فور طرحها.

وأضاف أنه عمل على تطوير «ScribeMe»، وأطلق نسخة تجريبية مغلقة أتاحها لعدد محدود من المستخدمين قبل طرح التطبيق رسميًا للجمهور.

من جانبها، قالت شقيقته كارين مراد، إنها كانت أول من علم بتواصل شركة «ميتا» مع مارك، موضحة أنها ظنت في البداية أنه يمزح معها، قبل أن تتأكد من جدية الأمر، فيما أُطلق التطبيق رسميًا على مستوى العالم قبل بضعة أشهر.

وأشار المهندس مراد صدقي، والد مارك، إلى أن والدة مؤسس التطبيق توقعت تواصل «ميتا» معه قبل حدوث ذلك بأسبوع واحد.

وذكر أنه شعر بالقلق بسبب انشغال نجله بالجانب الريادي والعملي، خصوصًا بعدما طلب تحويل عمل فريق التطبيق من دوام جزئي إلى دوام كامل، في الوقت الذي وعد فيه والدته بالحصول على شهادته الجامعية أولًا.

وأكد حرصه على منح نجله حرية إدارة عمله، حتى يتمكن من تحقيق طموحه ومواكبة التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعد «ScribeMe» مساعدًا ذكيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، صُمم لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التعرف إلى العالم المحيط بهم وتعزيز استقلاليتهم، ويستخدمه حاليًا آلاف الأشخاص في 140 دولة، عبر هواتف «آيفون» و«أندرويد» ونظارات «ميتا» الذكية.