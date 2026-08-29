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عضو بفريق التطوير: شروط «ميتا» تمنع التطبيق من التعرف على وجوه الأشخاص



اختبرت الإعلامية منى الشاذلي نظارة «ميتا» الذكية وتطبيق «ScribeMe»، الذي ابتكره الطالب مارك مراد لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التعرف إلى محيطهم، من خلال تجربة حية على الهواء.

وخاضت خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر «ON E» مساء الجمعة، التجربة مغمضة العينين بالكامل، لاختبار قدرة النظارة والتطبيق على وصف الأشياء المحيطة بها.

وتمكن التطبيق من وصف الاستوديو والحضور ومحتويات الطاولة أمام منى الشاذلي، كما قرأ عنوان رواية «حضرة المحترم» للأديب نجيب محفوظ، واسم البرنامج، وحدد أنواع الفواكه المعروضة.

وبدأ «ScribeMe» وصف المشهد برصد مجموعة من الأشخاص داخل استوديو تلفزيوني، وجمهور يجلس في الخلفية، إلى جانب طاولة مغطاة بمفرش أبيض أمام مقدمة البرنامج.

وحدد التطبيق محتويات الطاولة، ومنها كتاب أخضر، وصندوق أصفر، وحاسوب محمول من إنتاج شركة «أبل»، وحقيبة صغيرة، ومقص، وهاتف مكتبي، ومزهرية تضم ورودًا بيضاء، إلى جانب التفاح الأحمر والبرتقال والموز.

وقال بيشوي، عضو فريق تطوير التطبيق، إن «ScribeMe» لا يحدد هويات الأشخاص، بسبب اشتراط شركة «ميتا» حذف خاصية التعرف على الوجوه.

وأعربت منى الشاذلي عن فخرها بمارك مراد وأسرته، مشيدة بتحويل تجربة فقدان البصر إلى ابتكار يساعد المكفوفين على استكشاف محيطهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.