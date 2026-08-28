بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية في الدوري الألماني

استهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» بانتصار عريض على ضيفه شتوتجارت بنتيجة 5 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وفرض بايرن ميونخ سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو، لينهي الفريق البافاري الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وعاد شتوتجارت إلى المباراة مع بداية الشوط الثاني، بعدما تمكن يوشا فاجنومان من إدراك التعادل في الدقيقة 52، إلا أن فرحة الضيوف لم تدم طويلًا.

وأعاد الفرنسي مايكل أوليسيه التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 55، قبل أن يتلقى شتوتجارت ضربة جديدة بعد دقيقتين فقط، عندما سجل فاجنومان هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، لتصبح النتيجة 3 / 1 لصالح أصحاب الأرض.

وواصل بايرن ضغطه بحثًا عن تعزيز تفوقه، وتمكن ألكسندر بافلوفيتش من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 82، قبل أن يختتم الكولومبي لويس دياز مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، وجه بايرن ميونخ رسالة قوية في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري الألماني، بعدما حصد أول ثلاث نقاط بأداء هجومي لافت.