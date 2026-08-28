بن شرقي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وزد

تُوج أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وزد، التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه، زد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقدم اللاعب المغربي، بن شرقي أداءً مميزًا للغاية، حيث سجل الهدف الأول للفريق، قبل أن يصنع الهدف الثاني، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في بطولة الدوري بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأحد الماضي، قبل الفوز على زد بثنائية.

وتعد تلك هي المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها أشرف بن شرقي على جائزة رجل المباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، حيث سبق وأن تُوج بها في المواجهة الماضية.