رونالدو يقود النصر لقلب تأخره أمام التعاون والتربع على قمة الدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزًا مثيرًا على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل الفريق انطلاقته القوية في المسابقة ويحافظ على صدارة جدول الترتيب.

وبدأ التعاون المباراة بشكل أفضل، بعدما تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 12، عندما تابع بسام الحريجي كرة ارتدت من العارضة، ليضعها داخل شباك النصر ويمنح فريقه الأفضلية مبكرًا.

وحاول النصر العودة إلى اللقاء قبل نهاية الشوط الأول، وهو ما تحقق في الوقت بدل الضائع، بعدما أدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل بتسديدة قوية، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه بحثًا عن هدف التقدم، وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق فقط، بعدما تدخل على تسديدة زميله محمد سيماكان وغيّر اتجاهها إلى داخل مرمى التعاون.

وبهذا الهدف، حسم النصر المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقعه في صدارة دوري روشن برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية.

وشهدت المباراة إنجازًا تاريخيًا لرونالدو، بعدما رفع رصيده إلى 104 أهداف مع النصر في دوري المحترفين السعودي، ليصبح الهداف التاريخي للفريق في المسابقة، ويواصل كتابة الأرقام القياسية منذ انتقاله إلى الدوري السعودي.

في المقابل، تجمد رصيد التعاون عند نقطتين، بعدما تلقى خسارته الثانية في المسابقة مقابل تعادلين، ليبقى في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.