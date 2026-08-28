579 قتيلا ونحو ألفي مفقود جراء فيضانات نيبال

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق في نيبال إلى ما لا يقل عن 579 قتيلا، فيما اقترب عدد المفقودين من ألفي شخص، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الجمعة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث في نيبال إن عدد المفقودين ارتفع إلى 1924 شخصا، في وقت تشير تقديرات الصليب الأحمر إلى تضرر أكثر من 90 ألف شخص جراء الكارثة.

وبدأت الفيضانات، الأربعاء، عقب انهيار كتلة جليدية تسببت في اندفاع كميات هائلة من المياه والصخور والجليد والطين والحطام عبر الأنهار الجبلية في منطقة الهيمالايا، ما أدى إلى تدمير قرى وطرق وجسور ومحطات كهرباء.

وأدت الكارثة إلى تكوّن بحيرة بدأت مياهها، الجمعة، في التدفق إلى نهري ليندي خولا وتريشولي، ما أثار مخاوف من موجة جديدة من الفيضانات ودفع السلطات إلى تعليق عمليات الإنقاذ لنحو 3 ساعات، قبل استئنافها بعد تراجع مستوى الخطر.

وتواصل السلطات النيبالية مراقبة بحيرتين تشكلتا خلف حواجز طبيعية أعلى منطقة الفيضانات، وسط تحذيرات من استمرار الخطر حتى تصريف مياههما بالكامل، فيما أظهرت صور الأقمار الصناعية اتساع إحدى البحيرتين من دون ظهور منفذ واضح لتصريف المياه.

ولا تزال فرق الإنقاذ تستخدم المروحيات للبحث عن ناجين وإيصال المساعدات إلى آلاف الأشخاص المعزولين في بلدات ووديان نيبال، بينما أكدت السلطات تمسكها بالأمل في العثور على ناجين بين المفقودين.

وتشمل قائمة المفقودين في نيبال ما لا يقل عن 540 أجنبيا، بينهم عدد من الحجاج الهنود المتجهين إلى جبل كايلاش وبحيرة ماناساروفار في التبت، فيما عثرت السلطات الهندية على 10 جثث في أنهار بولاية أوتار براديش الشمالية تتدفق مياهها من نيبال.

وفي الجانب الصيني من الحدود، أسفرت الفيضانات عن مقتل 5 أشخاص في التبت، بينما بلغ عدد المفقودين في مقاطعة جيرونج 558 شخصا، بينهم 260 أجنبيا، وفقا لما نقلته «رويترز» عن التلفزيون الرسمي الصيني.