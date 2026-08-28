سرايا القدس تنعى 3 من عناصرها بينهم قائد ميداني في جنين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استشهاد ثلاثة من عناصرها، بينهم قائد ميداني بارز في الضفة الغربية، إثر استهداف منزل في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين، مساء اليوم الجمعة.

وقالت السرايا، في بيان نعت فيه الشهداء، إن من بين الذين أعلنت استشهادهم قيس إبراهيم البيطاوي، المعروف بـ«أبو حمزة»، والذي وصفته بأنه أحد أبرز قادة سرايا القدس في الضفة الغربية، إضافة إلى أحمد يعقوب تركمان وباسل تركمان، اللذين قالت إنهما من مقاتلي سرايا القدس في كتيبة جنين، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وأضاف البيان أن «الثلاثة ارتقوا في عملية اغتيال نفذتها طائرات إسرائيلية، بعد استهداف منزل في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين مساء اليوم الجمعة».

وأكدت سرايا القدس، في بيانها، استمرارها في نهجها العسكري، مشددة على أنها «ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة».