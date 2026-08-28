نيبال: الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية تطال 17 ألف طفل

أطلقت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الجمعة، نداء استغاثة، محذرة من أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في المناطق المتضررة من الفيضانات العارمة التي اجتاحت المنطقة الجبلية الحدودية بين نيبال والصين، بحاجة ماسة وعاجلة إلى مساعدات إنسانية، في وقت دُمرت فيه 18 مدرسة وتضررت 20 أخرى بشكل جزئي.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في نيبال في وقت سابق ارتفاع حصيلة القتلى إلى 538 شخصا، وإنقاذ 3700 شخص، فيما رفعت الشرطة النيبالية حصيلة القتلى لاحقا إلى 547 شخصا.

وأضافت الهيئة اليوم الجمعة، أن عدد المفقودين تضاعف ليصل إلى ما يقرب من ألفي شخص، فيما تم تعبئة 14829 من أفراد قوات الأمن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، باستخدام طائرات مسيرة للوصول إلى المناطق الخطرة التي يصعب دخولها برًا.

وبدأت المساعدات الإنسانية تصل اليوم الجمعة، إلى بعض الناجين من الفيضانات، بينما تتكشف تدريجيا أبعاد الكارثة التي خلّفت دمارا هائلا، ونزوحا واسعا،وبحث الناجين عن مأوى في مراكز إيواء عسكرية مؤقتة.

من جانبها، قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نحو 93 ألف شخص تأثروا مباشرة بالفيضانات، وهم يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة.

وفي منطقة نواكوت، إحدى أكثر المناطق تضررا والأقرب إلى العاصمة كاتماندو، جرفت السيول قرى بأكملها في دقائق معدودة، تاركة وراءها طبقات سميكة من الطين والرواسب.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في نيبال اليوم الجمعة، أن عدد المفقودين تضاعف ليصل إلى ما يقرب من ألفي شخص، فيما تم تعبئة 14829 من أفراد قوات الأمن للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، باستخدام طائرات مسيرة للوصول إلى المناطق الخطرة التي يصعب دخولها برًا.