برلين تنفي رسميا تقارير عن تمويل ألماني لأسلحة نووية بريطانية وفرنسية

نفت الحكومة الألمانية اليوم الجمعة، بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن وجود محادثات سرية بين برلين ولندن وباريس، تتعلق بتمويل ألماني محتمل لبرامج الأسلحة النووية لكل من بريطانيا وفرنسا، مؤكدة عدم إجراء مثل هذه المحادثات.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن ماير، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بالعاصمة برلين: "ننفي بشكل قاطع ما ورد في تلك التقارير. لا توجد أي محادثات حول تمويل، ولا حتى خطط أولية في هذا الشأن".

وكانت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية قد نشرت تقريرا زعمت فيه أن ثمة محادثات تجري بين الجانبين الألماني والفرنسي حول إمكانية تقديم برلين مساهمات مالية لدعم الردع النووي الأوروبي، إضافة إلى بحث مشاركة ألمانيا في حماية المواقع النووية باستخدام منظومة "باتريوت" الدفاعية.

وأشار ماير إلى أن المحادثات الجارية بين ألمانيا وفرنسا تتعلق بتعميق التشاور بشأن قضايا الردع، لكنه شدد على أن أي تعاون ضمن إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في مجال الردع النووي يظل "إضافيا وتكميليا".

وأضاف قائلا، إن: "حجر الزاوية لأمننا الجماعي هو الحلف الأطلسي وسيبقى كذلك. نحن ندير الردع النووي بشكل مشترك داخل التحالف عبر الأطلسي"، مشيرا إلى أن هناك محادثات تجري حول هذا السياق، لكنه رفض التكهن بأي سيناريوهات مستقبلية.