تلقى فريق الإسماعيلي هزيمته الثانية على التوالي في دوري المحترفين، بعد خسارته أمام الاتصالات «WE» بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بشكل صعب، بعدما استقبل هدفين في النصف ساعة الأولى، حيث تقدم محمد بهاء للاتصالات في الدقيقة 15، قبل أن يضيف ياسر زحلق الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وحاول لاعبو الإسماعيلي العودة إلى اللقاء وتقليص الفارق، ونجح أنور صقر في تسجيل هدف خلال الشوط الأول، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتعرض الإسماعيلي لضربة جديدة خلال المباراة بإصابة محمد سمير «كونتا»، لاعب وسط الفريق، ليغادر الملعب في الدقيقة 36، ويحل عبد الرحمن الدح بدلًا منه.

وانتظر الإسماعيلي حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتقليص الفارق، بعدما حصل الفريق على ركلة جزاء نفذها أنور صقر بنجاح، لكن الوقت لم يسعف الدراويش للبحث عن هدف التعادل.

وبهذه الخسارة، بقي الإسماعيلي دون نقاط بعد مرور جولتين من دوري المحترفين، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي، بينما حصد الاتصالات أول 3 نقاط له في المسابقة.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة الثانية، واصل مسار نتائجه المميزة بالفوز على ديروط بنتيجة 4-0، وتعادل النصر مع حرس الحدود سلبيًا.