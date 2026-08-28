أكد فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، ثقته في المدرب الإسباني أندوني إيراولا، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق يؤمنون بأفكاره وطريقة لعبه، معربًا عن أمله في أن تحقق الأساليب الجديدة النجاح مع الفريق.

ويستعد ليفربول لخوض أول مباراة له على ملعب أنفيلد تحت قيادة إيراولا، عندما يستضيف نوتنجهام فورست يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد اكتفى بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى، بعدما أدرك التعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق دومينيك سوبوسلاي من ركلة جزاء، ليبحث الفريق عن انتصاره الأول هذا الموسم أمام نوتنجهام.

وتحدث فيرتز عن أسباب اختياره الانتقال إلى ليفربول، مؤكدًا رغبته في المنافسة على الألقاب مع النادي.

وقال: «الأمر بسيط للغاية، أعتقد أن هذا هو سبب قدومي إلى هنا، لأنني أريد تحقيق شيء مع النادي. ليفربول لطالما كان يفوز بالألقاب أو ينافس عليها».

وأضاف: «نريد العودة إلى المنافسة على الألقاب، وأنا أريد أن أساهم في تحقيق ذلك».

وأشاد فيرتز بأفكار إيراولا، موضحًا: «هو يريد أن نلعب كرة قدم قوية إلى الأمام، مع الكثير من الضغط. المهام التي يتعين عليك القيام بها واضحة نسبيًا».

وتابع: «بالطبع، علينا الآن العمل على تنفيذ ذلك كفريق، ليس فقط أن يؤدي كل لاعب دوره بشكل جيد، ولكن أيضًا أن يكون هناك انسجام بين الجميع».

وواصل: «إيراولا ترك انطباعًا جيدًا جدًا لدي. أعتقد أنه يصل إلى الكثير من اللاعبين من خلال أفكاره، ونحن كفريق نفهم أيضًا ما يريده منا».

واختتم: «أعتقد أنها بالتأكيد بداية جيدة، خاصة أن اللاعبين يؤمنون بهذه الأفكار، وأتمنى أن يحقق ذلك النجاح».

والتقى ليفربول ونوتنجهام فورست 8 مرات في الدوري الإنجليزي منذ عودة الأخير إلى المسابقة عام 2022، حيث حقق ليفربول الفوز في 4 مباريات، مقابل 3 انتصارات لنوتنجهام، بينما انتهت مواجهة واحدة بالتعادل.