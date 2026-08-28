حسمت تقارير إعلامية سعودية الجدل المثار حول وجود خلاف بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، والمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، بعد واقعة استبدال اللاعب بين شوطي مواجهة الاتفاق.

وأثار خروج رونالدو من المباراة حالة من الجدل بين الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة مع ظهور علامات التأثر على قائد النصر عقب استبداله، ما فتح الباب أمام التكهنات بوجود أزمة بينه وبين المدير الفني، وربط البعض الواقعة بمواقف سابقة للاعب خلال فترته مع مانشستر يونايتد.

لكن المعطيات المحيطة بالمباراة تشير إلى أن قرار استبدال رونالدو لم يكن بسبب خلاف فني أو رغبة من بوستيكوجلو في تقليص دور اللاعب داخل الفريق، وإنما جاء نتيجة ظروف استثنائية فرضتها أحداث اللقاء.

وتعرض الحارس البرازيلي بينتو للطرد في الدقيقة 12 من المباراة، ليكمل النصر المواجهة بعشرة لاعبين لأكثر من 80 دقيقة، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى إجراء تعديلات تكتيكية للحفاظ على توازن الفريق وقدرته على المنافسة.

وبحسب التقارير، كان هناك تفاهم بين رونالدو وبوستيكوجلو بشأن قرار الاستبدال، حيث فضّل قائد النصر الالتزام برؤية مدربه والتعامل مع الموقف بما يخدم مصلحة الفريق، خاصة في ظل صعوبة استكمال المباراة بنقص عددي.

كما ساهمت الأحداث التي أعقبت اللقاء في نفي شائعات وجود أزمة بين الطرفين، إذ ظهر رونالدو خلال احتفالات الفريق بعيد ميلاد بوستيكوجلو في أجواء ودية، إلى جانب نشر النصر مقطع فيديو يوثق رد فعل اللاعب عقب الفوز على الاتفاق.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة النصر والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أكد بوستيكوجلو تواجد كريستيانو رونالدو ضمن التشكيل الأساسي للفريق، في خطوة تؤكد استمرار اعتماد المدرب على قائده وعدم وجود أزمة بين الطرفين.