 هولندا: سجن رواندي مدى الحياة عن دوره في الإبادة الجماعية ببلاده في 1994 - بوابة الشروق
الجمعة 28 أغسطس 2026 6:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

هولندا: سجن رواندي مدى الحياة عن دوره في الإبادة الجماعية ببلاده في 1994

لاهاي (أ ب)
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 4:38 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 4:38 م

أدانت محكمة هولندية اليوم الجمعة، رجلا من رواندا بالمشاركة في الإبادة الجماعية التي وقعت في وطنه في 1994 وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وقالت محكمة مقاطعة لاهاي في بيان مكتوب بعد إدانته إن المدعي عليه البالغ من العمر 66 عاما، الذي لم يُكشف عن اسمه، شارك في الهجمات التي تم فيها نهب المنازل وإضرام النيران فيها في منطقتين تقطنهما أغلبية من عرقية التوتسي وألقى قنبلة يدوية على حشد من أفراد التوتسي الذين كانوا يحتمون في ملعب كرة قدم.   

وذكرت المحكمة أن "سلوك المدعي عليه يكشف عن قلة احترام هائلة للكرامة الإنسانية وللحياة الإنسانية"، مضيفة أن "العقوبة بالسجن مدى الحياة هي الشيء الوحيد الذي يحقق العدالة إزاء المعاناة الجمة التي تكبدها الضحايا والعائلات المكلومة".  

وخلال الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في 1994، قُتل أكثر من 800 ألف شخص من عرقية الهوتو المعتدلة والتوتسي في حملة قتل واسعة النطاق دبرها المتطرفون الهوتو. وحُوكم الكثير من القادة عن جرائم القتل وأدانتهم إحدى محاكم الأمم المتحدة المعنية بجرائم الحرب التي لم تعد قائمة حاليا.  

غادر المدعي عليه رواندا بعد الإبادة الجماعية واستقر في هولندا حيث اعتقل وحوكم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك