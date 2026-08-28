اشتعلت احتمالات رحيل إنزو فرنانديز عن تشيلسي، بعدما استبعده المدرب تشابي ألونسو من قائمة الفريق لمواجهة لوتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وسط تقارير عن إمكانية تحرك مانشستر سيتي لتقديم عرض لضم لاعب الوسط الأرجنتيني قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إنزو فرنانديز، الذي أوضح قبل الصيف رغبته في مغادرة ملعب ستامفورد بريدج، لم يدخل قائمة تشيلسي لمواجهة لوتون، بينما أكد تشابي ألونسو أن هذا القرار كان رياضيًا بحتًا.

وفي إنجلترا، تشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي يدرس تقديم عرض لضم لاعب الوسط قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وسعى المدرب الإسباني إلى التقليل من أهمية غياب اللاعب الدولي الأرجنتيني، مؤكدًا أنه لاعب "محترف للغاية" ويؤدي تدريباته بشكل جيد.

وأوضح ألونسو أن قراره ارتبط بإدارة دقائق مشاركة عناصر الفريق، إلى جانب الاحتياجات المحددة للمباراة.

وقال ألونسو، في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على لوتون: "كان الأمر ببساطة متعلقًا بمباراة اليوم. لدينا لاعبون آخرون يحتاجون إلى دقائق للعب".

وعندما سُئل عن موعد اتخاذه قرار استبعاد إنزو، كان المدرب واضحًا، قائلًا: "مساء الأربعاء. إنه قرار اتخذته أنا".

كما حرص ألونسو على إبقاء الباب مفتوحًا أمام عودة إنزو في المباراة المقبلة بالدوري، والمقررة الأحد أمام برايتون على ملعب ستامفورد بريدج، حيث قال: "إنزو محترف جيد. إنه يتدرب بشكل جيد، وليس لدي ما أقوله بشأن ذلك. ببساطة، هذه قرارات يتعين علينا اتخاذها مع التفكير في المباراة التي خضناها الليلة. سنرى يوم الأحد".

واكتسب غياب إنزو فرنانديز أهمية أكبر، بعدما أفادت تقارير في إنجلترا بوجود اهتمام من مانشستر سيتي باللاعب الأرجنتيني.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، يدرس مانشستر سيتي إمكانية تقديم عرض لضم إنزو قبل إغلاق سوق الانتقالات، المحدد يوم الثلاثاء في الساعة 11 مساءً، بينما يبدي تشيلسي استعدادًا للاستماع إلى العرض.