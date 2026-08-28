استشهاد 3 فلسطينيين خلال قصف إسرائيلي لسيارة في جنين

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، مركبة في منطقة جنين، وقال جيش الاحتلال "إنها كانت تقل مسئولًا عن تنظيم مسلح في جنين، إلى جانب اثنين من مساعديه".

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة بدون طيار "درون" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شنت، غارة استهدفت منزلا في منطقة حرش السعادة غرب مدينة جنين.

وأفاد المصادر، بأن طائرة درون استهدفت منزلا قيد الإنشاء في المنطقة، فيما توجهت عدة سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المكان.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الموقع، دون أن تتضح تفاصيل حول وجود شهداء أو مصابين في المنزل.

وزعم الجيش أن "المسئول المستهدف كان يعمل على التخطيط لتنفيذ هجمات، وأنه كان الهدف الرئيسي للغارة الجوية، فيما لم تتضح على الفور طبيعة الإصابات الناتجة عن القصف."

وتأتي الغارة في ظل ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية "بمحاولات لإعادة بناء التنظيمات المسلحة في منطقة جنين، بعد استهداف واغتيال عدد من قادتها خلال السنوات الأخيرة".

واعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية القصف الجوي "استثنائيًا نسبيًا" خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الجيش لم ينفذ خلال هذه الفترة هجمات جوية في المنطقة، رغم سيطرته العملياتية على مساحات واسعة من الضفة الغربية، وفق زعمه.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي موجود منذ أكثر من عام في قلب مخيم جنين، بعد أن سيطر عليه وأخلى سكانه منه، بذريعة تنفيذ هجمات انطلاقًا منه، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب المصادر ذاتها، وسّع الجيش محاور داخل المخيم، ودمّر بنى تحتية، ونفذ عمليات اعتقال في المنطقة.