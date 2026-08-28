إسواتيني تتسلم شخصين مرحلين من أمريكا بموجب اتفاق مثير للجدل

قالت سلطات إستواتيني، إن مهاجرين اثنين مرحلين من الولايات المتحدة وصلا إلى البلاد الواقعة جنوبي أفريقيا، بموجب اتفاق بين الدولتين أثار انتقادات المنظمات الحقوقية.

وينحدر المهاجران من أمريكا اللاتينية، وفقا لبيان حكومي صدر في ساعة متأخرة من أمس الخميس ووصف الشخصين بأنهما "ينتميان إلى دول ثالثة" وأضاف أنهما وصلا عقب مشاورات واتفاقات بين الولايات المتحدة وإسواتيني.

والمهاجران يمثلان خامس دفعة من المرحلين يتم نقلها من الولايات المتحدة إلى إسواتيني. ووصلت أول مجموعة في يوليو 2025.

وتمت إعادة بعض ممن تم ترحيلهم منذ ذلك الوقت إلى بلادهم، حيث أعيد رجل جامايكي إلى بلاده في سبتمبر، كما تم إطلاق سراح رجل كمبودي في مارس لإعادته إلى بلاده بعد احتجازه خمسة أشهر في سجن شديد الحراسة.

وقال محامون إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بترحيل آلاف الأشخاص إلى 24 دولة لا ينتمون إليها، بموجب سلسلة من الاتفاقات التي غالبا ما تكون سرية، بينما تمضي قدما في حملتها الأمنية الصارمة على الهجرة.

وذكر محامون متخصصون في شؤون الهجرة أن هذه الممارسة تستخدم كثغرة قانونية لإعادة طالبي اللجوء إلى البلاد التي فروا منها بطريقة غير مباشرة.