 الهلال يقترب من حسم صفقة مارتينيلي مقابل 65 مليون يورو - بوابة الشروق
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الهلال يقترب من حسم صفقة مارتينيلي مقابل 65 مليون يورو

وكالات
نشر في: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 5:34 م | آخر تحديث: الجمعة 28 أغسطس 2026 - 5:34 م

اقترب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، نجم آرسنال، من الانتقال إلى صفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "منح جابرييل مارتينيلي الضوء الأخضر للانتقال إلى الهلال، حيث تتم حاليا مراجعة العقود".

وأضاف خبير الميركاتو: "يضع الهلال وآرسنال اللمسات الأخيرة على صفقة تتجاوز 65 مليون يورو، حيث تتجه كافة الأمور الآن نحو المراحل الأخيرة من المفاوضات".

واختتم رومانو: "سيتم تحديد موعد الفحص الطبي لمارتينيلي مع الهلال قريباً".

وخاض مارتينيلي 53 مباراة بقميص آرسنال خلال الموسم الماضي، ونجح خلالها في إحراز 11 هدفا بمختلف البطولات، وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

 


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