الهلال يقترب من حسم صفقة مارتينيلي مقابل 65 مليون يورو

اقترب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، نجم آرسنال، من الانتقال إلى صفوف الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "منح جابرييل مارتينيلي الضوء الأخضر للانتقال إلى الهلال، حيث تتم حاليا مراجعة العقود".
وأضاف خبير الميركاتو: "يضع الهلال وآرسنال اللمسات الأخيرة على صفقة تتجاوز 65 مليون يورو، حيث تتجه كافة الأمور الآن نحو المراحل الأخيرة من المفاوضات".
واختتم رومانو: "سيتم تحديد موعد الفحص الطبي لمارتينيلي مع الهلال قريباً".
وخاض مارتينيلي 53 مباراة بقميص آرسنال خلال الموسم الماضي، ونجح خلالها في إحراز 11 هدفا بمختلف البطولات، وتقديم 7 تمريرات حاسمة.