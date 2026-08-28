تايوان ترصد 13 سفينة صينية حول أراضيها

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رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، 7 سفن حربية و6 سفن رسمية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس الخميس والسادسة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الجمعة.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر طائرات حربية صينية 164 مرة وسفنا 351 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت لضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة."