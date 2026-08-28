إبراهيم عادل يترقب مواجهات قوية مع نوردشيلاند في دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهات قوية لفريق نوردشيلاند الدنماركي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري إبراهيم عادل، ضمن منافسات الموسم الجديد.

وأوقعت القرعة الفريق الدنماركي في مواجهات أمام موناكو الفرنسي، وباناثينايكوس اليوناني، وكوبس الفنلندي، وهارتس الإسكتلندي، إلى جانب سسكا صوفيا البلغاري وهايدوك سبليت الكرواتي.

ويستعد إبراهيم عادل لخوض تجربته الأوروبية بقميص نوردشيلاند، وسط طموحات بالحصول على فرصة أكبر للمشاركة وإثبات قدراته على المستوى القاري، خاصة في ظل تنوع وقوة المنافسين الذين سيواجههم فريقه خلال مرحلة الدوري.

وتعد مواجهتا موناكو وباناثينايكوس الأبرز لنوردشيلاند في القرعة، في حين تنتظر الفريق الدنماركي اختبارات أخرى أمام كوبس وهارتس وسسكا صوفيا وهايدوك سبليت، يسعى خلالها إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتعزيز حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وتحظى مشاركة إبراهيم عادل باهتمام كبير من الجماهير المصرية، التي تترقب ظهوره في المسابقات الأوروبية، أملًا في أن يقدم مستويات مميزة مع نوردشيلاند ويواصل تطوير مستواه، بما يعزز خبراته قبل الاستحقاقات المقبلة مع منتخب مصر.