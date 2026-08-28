دي زيربي عن مرموش: صفقة رائعة لتوتنهام ولاعب يفكر مثل المدرب

أشاد الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق توتنهام، بالقدرات الفنية التي يمتلكها الدولي المصري عمر مرموش، مؤكدًا جاهزية اللاعب للمشاركة مع الفريق، وذلك عقب الإعلان رسميًا عن التعاقد معه.

وتحدث دي زيربي عن مرموش خلال المؤتمر الصحفي، معربًا عن سعادته بانضمام اللاعب إلى صفوف توتنهام، ومؤكدًا أن الفريق حصل على لاعب يمتلك العديد من المميزات التي يمكن أن تضيف الكثير خلال الفترة المقبلة.

وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي: "عمر مرموش متاح للعب"، قبل أن يواصل حديثه عن إمكانات النجم المصري، موضحًا: "إنه لاعب سريع للغاية، ويعمل بشكل جيد، كما أنه لاعب ذكي جدًا".

وأضاف مدرب توتنهام أن مرموش يمتلك قدرات تكتيكية مميزة، مشيرًا إلى أن اللاعب يفكر داخل الملعب بطريقة تشبه تفكير المدرب، وهو ما يمنحه القدرة على فهم الأدوار المختلفة والتعامل مع أكثر من مركز.

وأوضح دي زيربي أن تعدد مراكز عمر مرموش يمثل أحد أبرز نقاط قوته، مؤكدًا: "يمكنه اللعب في مراكز مختلفة، إنها صفقة رائعة بالنسبة لنا، ولاعب رائع".

واختتم المدير الفني حديثه بالتأكيد على تطلعه لرؤية ما يمكن أن يقدمه مرموش بقميص توتنهام، قائلًا إن الجهاز الفني يأمل أن يظهر اللاعب كل إمكاناته وقدراته خلال مشواره الجديد مع الفريق.