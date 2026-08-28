إيطاليا تعلن الإنذار الأحمر في 9 مدن بسبب موجة الحر

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أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، "الإنذار الأحمر" في 9 مدن بسبب موجة الحر الشديدة التي تعد الخامسة منذ بداية الصيف، وسط تحذيرات من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن موجة حر جديدة تؤثر منذ بداية الأسبوع على مناطق وسط وجنوب البلاد.

وصنفت وزارة الصحة الإيطالية بعض المناطق ضمن الفئة "الحمراء" للتحذير من الآثار السلبية لموجة الحر، وتشمل مدن باري وكالياري وكامبوباسو وكاتانيا ولاتينا وميسينا وباليرمو وروما وريجو كالابريا.

وجددت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني توصياتها للوقاية من أشعة الشمس، داعية خصوصا كبار السن والأطفال والمرضى إلى تجنب الخروج خلال ساعات الذروة بين 11:00 و18:00.

وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في ظروف صعبة للسياح وسكان العاصمة روما، حيث لجأ زوار المعالم السياحية إلى استخدام المظلات والمراوح المحمولة، والاصطفاف قرب النوافير للتخفيف من الحر.

والخميس، قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال صيف 2026 "مرتفع بشكل كبير"، رغم عدم توفر رقم نهائي حتى الآن.