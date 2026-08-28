الأزهر يؤكد تضامنه مع شعب الجزائر ويدعو للمصابين بالشفاء العاجل

أعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ قيادةً وشعبًا، ولأسر ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدة ولايات، وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين؛ مؤكدًا تضامنه الكامل مع الجزائر في هذا المصاب الأليم.

وذكر الأزهر أنه تابع ببالغ التقدير الجهود الميدانية الحثيثة لفرق الحماية المدنية الجزائرية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفق فرق الإنقاذ لمحاصرة النيران وإغاثة المتضررين؛ وأن يلطف الله بهم، ويطفئ هذه النيران، ويحفظ الجزائر الشقيقة وشعبها من كل مكروه وسوء.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبَّلهم في الشهداء والصالحين، ويسكنهم فسيح جنَّاته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على الجزائر وسائر بلاد المسلمين الأمن والسلامة والرخاء.