نقابة أطباء الأسنان: إلغاء قيد من يتخلف عن سداد الاشتراكات النقابية

فترة سماح حتى أبريل 2027 لتوفيق أوضاع الأعضاء وسداد المستحقات

وافق مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، خلال اجتماعه السادس، على إلغاء قيد من يتخلف عن سداد الاشتراكات النقابية، مع منح فترة سماح حتى أبريل 2027 لتوفيق أوضاع الأعضاء وسداد المستحقات.

كما وافق المجلس بحسب بيان للنقابة، على منح إعانة عاجلة بقيمة 5,000 جنيه في حالات الوفاة بالأمراض الخطرة والحرجة، وذلك بناءً على تقرير طبي معتمد من المستشفى.

ووافق المجلس على اعتماد تخصص الليزر كتخصص فني، مع إدراجه ضمن جداول الأخصائيين والاستشاريين بالنقابة العامة لأطباء الأسنان.

وأشار المجلس، إلى متابعة أعمال وتنظيم المؤتمر العلمي للنقابة العامة لأطباء الأسنان EDSIC 2026، والتأكيد على استكمال الاستعدادات اللازمة لخروجه بالشكل الذي يليق بأطباء الأسنان والنقابة العامة.

وأكد تطوير منظومة طباعة كارنيهات العضوية، بما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات استخراج وتجديد الكارنيهات لأطباء الأسنان، مشيرا إلى أنه تم بالفعل شراء 4 ماكينات لطباعة كارنيهات العضوية، والموافقة على شراء 4 ماكينات إضافية، على أن يتم توزيع الماكينات على النقابات الفرعية ذات الكثافة العددية المرتفعة مع التوسع و التعميم تدريجيا في باقي النقابات الفرعية.