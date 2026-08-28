الجامعة العربية تعزي الجزائر في ضحايا الحرائق وتؤكد تضامنها الكامل

تقدمت جامعة الدول العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الجزائر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحرائق التي شهدتها عدد من الولايات الجزائرية.

وقالت الجامعة العربية، في تدوينة نشرتها عبر الصفحة الرسمية للأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، على منصة «إكس»، إنها تسأل الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت الجامعة عن تضامنها الكامل مع الجزائر في هذا الظرف الأليم، مؤكدةً وقوفها إلى جانبها واستعدادها لتقديم ما يلزم من دعم ومساندة، بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.

وأسفرت الحرائق عن وفاة 12 شخصا، بينهم 5 في ولاية جيجل، و4 في بجاية، و3 في تيزي وزو، بحسب وزير الداخلية الجزائري سعيد سعيود.

وأضاف الوزير أن 54 شخصا أصيبوا بحروق، بينهم 6 في حالة حرجة يتلقون العلاج داخل وحدات العناية المركزة.