موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عندما يلتقي مع زد، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويسعى الأهلي، حامل لقب الدوري، إلى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما استهل مشواره في الموسم الجديد بانتصار مثير على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، ليحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن لقبه.

في المقابل، يتطلع زد إلى تحقيق انتصاره الأول في المسابقة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة في الجولة الافتتاحية، وحصل على نقطة وضعته في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 3 نقاط، بينما يأتي زد في المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويبحث الأهلي عن أداء أكثر استقرارًا على المستوى الدفاعي، بعدما استقبل هدفين خلال مباراته الأولى، في الوقت الذي يأمل فيه زد استغلال عاملي الأرض والجمهور وتقديم مباراة قوية أمام حامل اللقب.

ويخوض زد اللقاء تحت قيادة محمد شوقي، الذي يمتلك معرفة كبيرة بالكرة داخل النادي الأهلي، ما قد يمنحه أفضلية في قراءة المنافس والتعامل مع نقاط قوته، خاصة مع اعتماد الفريق على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

تقام مباراة الأهلي وزد اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وزد

تنقل مباراة الأهلي وزد عبر شبكة قنوات «أون سبورت»، وتحديدًا قناة ON Sport 1 HD.

معلق مباراة الأهلي وزد

يتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي وزد، عبر شاشة قناة ON Sport 1 HD.