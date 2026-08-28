تقام اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة ليل ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، والأهلي ضد زد في الدوري المصري.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي – الساعة 22:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

راسينج سانتاندير ضد إلتشي – الساعة 20:00

ديبورتيفو ألافيس ضد فياريال – الساعة 22:30

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان ضد فينيسيا – الساعة 21:45

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل ضد باريس سان جيرمان – الساعة 21:45

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد شتوتجارت – الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري التركي

جنتشلربيرليجي ضد إيرزوروم سبور – الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري المصري

الشرقية إنبي ضد وادي دجلة – الساعة 17:00

القناة ضد الجونة – الساعة 17:00

الاتحاد ضد سيراميكا كليوباترا – الساعة 20:00

زد ضد الأهلي – الساعة 20:00

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض ضد نيوم – الساعة 18:50

الفيحاء ضد أبها – الساعة 19:00

الخليج ضد الهلال – الساعة 21:00

النصر ضد التعاون – الساعة 21:00

مواعيد مباريات الدوري القطري

الأهلي ضد لوسيل – الساعة 17:15

قطر ضد السد – الساعة 19:30

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

يونايتد ضد اتحاد كلباء – الساعة 16:55

الوصل ضد شباب الأهلي دبي – الساعة 19:30