تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري الممتاز، بإقامة 4 مباريات أبرزها زد والأهلي، إلى جانب لقاءات الشرقية إنبي مع وادي دجلة، والقناة مع الجونة، والاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا.

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يستضيف زد، فريق الأهلي في مواجهة تحمل أكثر من عنوان، أبرزها رغبة حامل اللقب في مواصلة الانتصارات، مقابل طموح زد في تسجيل أول فوز له بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة في الجولة الأولى.

وتأتي المباراة بعد بداية مثيرة للأهلي، الذي قلب تأخره أمام الشرقية إنبي إلى فوز بنتيجة 3-2، ليحصد أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن اللقب.

الأهلي يدخل اللقاء وهو في المركز الثاني عقب الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث عشر بنقطة واحدة، وهو ما يعكس الفارق في الحصيلة الرقمية، لكنه لا يعكس بالضرورة سهولة المهمة، فالمباراة تمنح زد فرصة مثالية لإعادة ترتيب أوراقه أمام منافس يملك خبرة التعامل مع الضغوط والمواعيد الكبرى.

ويحمل اللقاء بالنسبة للأهلي أهمية تتجاوز النقاط الثلاث؛ فالفريق يريد تقديم أداء أكثر اتزانًا بعد مباراة افتتاحية شهدت استقبال هدفين، كما أن الانتصار سيمنح الفريق دفعة قوية في سباق مبكر تتنافس فيه ستة أندية على الوصول إلى مجموعة البطولة، وفق نظام الموسم الجديد الذي يبدأ بمرحلة أولى من دور واحد بين 20 فريقًا.

في المقابل، يدرك زد بقيادة مدربه محمد شوقي الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي أن نقطة الجولة الأولى أمام وادي دجلة يمكن البناء عليها، خصوصًا أن الفريق نجح في الخروج بشباك نظيفة، ومن المنتظر أن تكون المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على الصمود أمام الضغط الأحمر واستغلال المساحات والتحولات الهجومية.

على استاد السلام يبحث الشرقية إنبي ووادي دجلة عن تغيير الصورة التي خرجا بها من الجولة الأولى، الشرقية إنبي خسر بصعوبة أمام الأهلي 3-2، بينما تعادل وادي دجلة مع زد دون أهداف، ليحصد نقطة واحدة مقابل صفر للشرقية إنبي.

وتبدو المواجهة فرصة للفريقين لبدء تصحيح المسار مبكرًا، خاصة أن الفارق بينهما وبين منطقة المنافسة ليس كبيرًا في بداية موسم طويل.

الشرقية إنبي يملك دافعًا إضافيًا بعد الأداء القوي أمام الأهلي، بينما يسعى وادي دجلة إلى ترجمة صلابته الدفاعية في الجولة الأولى إلى فعالية هجومية أكبر.

ويستضيف القناة الجونة في مواجهة تبدو على الورق متوازنة، لكنها تمنح أصحاب الأرض أفضلية معنوية واضحة بعد البداية المثالية، القناة حقق واحدة من أبرز مفاجآت الجولة الأولى، بعدما أسقط سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط وضعته في المركز الثالث أما الجونة فبدأ مشواره بتعادل 1-1 مع مودرن سبورت، ليحتل المركز الثامن بنقطة.

القناة سيحاول استثمار انتصاره الافتتاحي ومواصلة الانطلاقة، بينما يعرف الجونة أن الخروج بنتيجة إيجابية سيمنحه دفعة مهمة في سباق مبكر شديد التقارب.

وعلى استاد برج العرب، يواجه الاتحاد السكندري فريق سيراميكا كليوباترا.

يدخل الاتحاد بعد تعادله السلبي مع الزمالك، بينما تلقى سيراميكا ضربة مبكرة بالخسارة أمام القناة 2-1، ليبقى دون نقاط في الجولة الأولى.

ويملك الاتحاد دفعة معنوية إضافية بعدما تغلب وديًا على الحمام برباعية، في مباراة استغلها الجهاز الفني لتجهيز لاعبيه قبل المواجهة الرسمية، أما سيراميكا فيدرك أن خسارة ثانية على التوالي ستضع المزيد من الضغوط عليه في بداية الموسم، ولذلك تبدو المباراة مفتوحة على صراع تكتيكي قوي بين رغبة الاتحاد في استثمار نقطة البداية، ومحاولة سيراميكا محو آثار سقوط الجولة الأولى.