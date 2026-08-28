رئيس مركز معلومات تغير المناخ: نحتاج إلى زراعة 250 مليون شجرة لخفض درجات الحرارة داخل المدن

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعد المسئولة عن مبادرة زراعة الـ 100 مليون شجرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف خلال برنامج "مساء "dmc مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC" أن مصر تمتلك حوالي 170 مليون شجرة مثمرة، مشيرا إلى أن عدد الأشجار داخل كل المدن حوالي 25 مليون شجرة.

وشدد أن مصر تحتاج الوصول إلى 10 أضعاف هذا الرقم "250 مليون شجرة، لخفض درجة حرارة المدن فعليا"، موضحا أن هذا المطلب يصطدم بتركيبة المدن والمباني، لا سيما أن بعض المناطق لا توفر مساحات للزراعة.

وأكد أن "الأولى زراعة كل الطرق دون استثناء، وحول النيل، وعدم ترك أي مكان بدون زراعة الأشجار"، موضحا أن الأشجار في المدن القريبة من النيل تعتمد على نفسها في الري بعد 8 إلى 10 سنوات بسبب قرب الماء من الأرض.

وأضاف أن المبادرة تحتاج لوعي من المواطنين، مشيرا إلى أن الأهالي في الأحياء الشعبية هم من يزرعون الشجر، في المقابل يصعب ذلك في المدن الجديدة أو وسط البلد ويتطلب تدخل مؤسسات الدولة.