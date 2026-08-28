الاتحاد الأوروبي يقدم مليوني يورو لجهود الإغاثة في نيبال

خصص الاتحاد الأوروبي مليوني يورو (3ر2 مليون دولار) كمساعدات إنسانية للناجين من فيضانات عارمة أودت بحياة أكثر من 500 شخص في نيبال.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، حجة لحبيب، في بيان تم نشره اليوم الجمعة: "لقد جرفت المياه الطرق. وباتت القرى معزولة. وتبحث الأسر عن أحبائها المفقودين. لقد دمرت الفيضانات العارمة في نيبال مناطق كانت تعكف بالفعل على إعادة البناء بعد كوارث سابقة".

وأضافت أن التمويل يهدف إلى تغطية الاحتياجات العاجلة للرعاية الصحية والغذاء والمأوى والمياه.

وقالت المفوضية الأوروبية إن شركاء يمولهم الاتحاد الأوروبي يقدمون المساعدة على الأرض بالفعل.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية إضافة إلى نحو 3 ملايين يورو تم تخصيصها في وقت سابق من العام الجاري للتأهب للكوارث.