حسام حسن نجم المؤتمر الصحفي للدورة العاشرة لملتقى أولادنا

يشارك الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في المؤتمر الصحفي للدورة العاشرة من ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بالدمج، والمقرر إقامته يوم السبت 29 أغسطس الجاري على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك بدعوة من إدارة الملتقى.

وتأتي دعوة "أولادنا" للكابتن حسام حسن لحضور المؤتمر الصحفي، تقديرًا لمسيرته، وإيمانًا بأهمية التجارب الملهمة في منح الأمل والطاقة لجيل جديد من المواهب.

وأعدت إدارة "أولادنا" مفاجأة خاصة للكابتن حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، على أن يتم الإعلان عنها أمام الحضور ووسائل الإعلام.

ويقام ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة بالدمج، ومهرجان فنون الفلكلور الأفروصيني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة سهير عبد القادر.

ويشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة، التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر المقبل، تحت شعار "10 سنين سعادة وحب"، إلى جانب الكشف عن أبرز الفعاليات والأنشطة والشخصيات المكرمة.

وتشهد الدورة العاشرة مشاركة دولية، إلى جانب عرض أفلام لطلاب الجامعات من مصر وعدد من الدول، فضلًا عن فعاليات فنية وثقافية متنوعة.

كما تتزامن الدورة مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، بما يتضمنه ذلك من تعاون وتبادل ثقافي وفني بين الملتقى والصين.